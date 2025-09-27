宝塚歌劇星組新トップスター・暁千星（あかつき・ちせい）、トップ娘役・詩（うた）ちづるの新トップコンビプレお披露目となる全国ツアー公演「ダンサ セレナータ」「Ｔｉａｒａ Ａｚｕｌ ―Ｄｅｓｔｉｎｏ―（ティアラ・アスール ディスティーノ）２」が２７日、大阪・梅田芸術劇場でスタートした。

長い手足を生かしたダイナミックなダンスが持ち味の暁は、芝居でもクラブのショーで踊るトップダンサー役で高いダンス力を披露。詩とも息のあったダンスで魅了した暁は、カーテンコールで「礼（真琴）さんから大切なバトンを受け取り、息つく間もなく駆け抜けました。果てしなく高い壁を、先生や出演者に支えていただき前へ進むことができました」と周囲の支えに感謝した。星組の情熱と熱さを継承し「どんな時も前へ進む強さを持ち、心を込めて全国を回りたい」と誓った。

また、同期の瑠風輝（るかぜ・ひかる）が宙組から８月１日付けで星組生となり、今公演で星組デビュー。暁は「新しい風をビュンビュン吹かせてくれて刺激を受けています」と大歓迎。瑠風も「温かく迎えていただいて感謝の気持ちでいっぱいです」とあいさつし、大きな拍手が送られた。公演は１０月２４日まで、全国８か所を回る。