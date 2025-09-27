「ＤｅＮＡ８−９巨人」（２７日、横浜スタジアム）

九回に４点リードを逃げ切れず、まさかの逆転負け。ＤｅＮＡ・三浦監督は「最後、伊勢にも無理をさせてしまったという感じで申し訳なかった」と右腕をかばった。

九回はセーブシチュエーションではなかったが、９月初旬から抑えを務める伊勢をマウンドへ。岡本の２点打、中山のタイムリーで１点差に迫られると、２死満塁から佐々木に逆転２点打を浴びた。三浦監督は「伊勢に任せたというところで、追いつかれるまでとは思っていた」とし「かなり無理をさせてしまったんで、伊勢に申し訳なかった」と繰り返した。

七回に２番手で登板した宮城が１死一塁で緊急降板するアクシデントもあった。「（宮城は）上半身の違和感があったんで。そこでみんながカバーできればよかったが。なんとかしのいだが」と振り返ったが、佐々木、入江を投入するなど継投に誤算が生じた。

勝つか引き分けで決まるはずだったレギュラーシーズン２位は、この日はおあずけ。三浦監督は「また明日も試合があるし、しっかりと切り替えて集中して入っていけるようにやっていきます」と話した。