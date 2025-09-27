お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢(49）が、27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、大物タレントと親戚だと明かした。

真栄田は「僕は仲本工事さんと親戚です。実話です」と、2022年10月に死去したザ・ドリフターズの仲本工事さん（享年81）とつづったもの。

これまでにも、20年には「もちろんドリフターズ全員大好きですが小学生の時に、おばあちゃんの家でドリフ観てたら、おばあちゃんが『親戚がいるよ』と言うので『誰！？』と聞いたら『仲本工事』と言ったので『志村がいい?涙』と泣いた事がありました」としたり、22年9月には仲本さんとXで「仲本工事さん、はじめましてスリムクラブの真栄田と申します。いいねありがとうございます。祖母から仲本さんと親戚と聞いております。大変、急に失礼ですが、尊敬している仲本さんにご挨拶、お会いさせて頂きたいです。すみません」というやり取りもあった。

また、真栄田は、プロゴルファーの横峯さくらとはとこでもある。

ファンからも「え！親戚なんですか？！ビックリ」「え？！まじで？！」「素晴らしい」「メガネかけたら似てそう」「チョイ似てるわ」などの声が寄せられた。