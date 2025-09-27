札幌市西区の平和丘陵公園で散歩中の男性がヒグマに襲われ負傷した被害から一夜明けた２７日朝、市はハンターや警察官とともに公園周辺を捜索した。

クマの姿や新たな痕跡は見つからなかった。

市は「子グマを守ろうとした母グマの防衛本能によるもので、積極的に人を襲う意思はなかった」との見方を示した。公園は当面立ち入り禁止にする。

市などによると、２６日午後８時頃、近くに住む４０歳代男性が犬を散歩させていたところ、トイレの後ろからクマ２頭が現れ、うち体長約２メートルの１頭が襲ってきた。男性は右上腕部をひっかかれるけがを負い、入院したが、命に別条はない。犬も無事だった。もう１頭の体長は約１メートルという。

２頭は親子で、男性を襲ったのは母グマとみられる。母グマはすぐに男性から離れたことなどから、市は人間や人の食べ物への執着はないとみている。付近にはフンが落ちており、人間に驚いて漏らした可能性があるという。

捜索の結果、周辺の山林には餌となる植物がほとんどないことが分かった。フンを調べてもクルミなどの木の実はわずかしか含まれず、大半は草だった。

子グマは男性が襲われた約１時間後に近くの路上で目撃されたが、その後は母グマとともに足取りが分かっていない。市は道警などと連携し、今後も警戒を続ける。

公園の近所に住む３０歳代男性は読売新聞の取材に応じ、被害が起きた当時の様子を語った。

当時は自宅におり、外から獣のような鳴き声とともに「助けてください」という声を聞いた。２階の窓からのぞくと、２頭の動物が公園の階段を上がっていくのが見えたという。「このあたりはシカがよく出るので、またかと思った。後でクマだと知り、驚いた」と振り返り、「子どももいるので気をつけたい」と話した。