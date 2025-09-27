逆転残留に向けて勝利が欲しいアルビレックス新潟。27日のG大阪戦では先制点を奪い、同点とされるも後半早々に一時勝ち越しとなる追加点をあげた。しかし終わってみると2対4。G大阪戦後の監督のインタビューを紹介する。

＜入江監督＞

――前半素晴らしい先制をあげました。そして後半に入ってからもゴールを奪えました。2対4の敗戦、どう振り返りますか？

「ちょっとしたところの差というところが、やっぱり最後の結果に表れてしまったのかなと。油断をしているわけではないと思いますけど、そういったところの一瞬の隙というのはガンバさんはしっかりついてきたなという印象がします」





――２点を取ったことについてはいかがでしょうか？「数は少なかったと思うんですけども、その中で確実に点を取れたといったところは評価できるところではありますけども、まだまだ逆に失点のところというのは、もっともっと意識していかなければいけないなと思います」――4失点した要因をどう捉えていらっしゃいますか？「もちろん自分たちエラーのところもありましたし、普段チームとしてやらなきゃいけない部分というところをやれていないところもあったので、隙を見せない、90分通して戦わなければいけないなと思います」――監督がですね、ここまで積み上げられてきた自分たちのスタイルをグラウンドで発揮するという部分なんですが、今日出せた部分もあったと思いますけどもいかがでしょうか？「苦しい時間帯も多かったんですけども、自分たちでやるべきところという部分は出せたところもあったと思いますけども、まだまだそういうところをどれだけ長くやれるかというのは一つ今後の課題かなというふうに思います」――次の試合までチームをどう導いていきたいですか？「これだけ遠くでも応援してくださるサポーターの方々がいるので、そのサポーターの方々に勝利というのを届けたいなというのが一番です」