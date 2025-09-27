ブレントフォードvsマンチェスター・U スタメン発表
[9.27 プレミアリーグ第6節](Gtech Community Stadium)
※20:30開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
MF 24 ミッケル・ダムスゴーア
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 15 フランク・オニェカ
MF 17 A. Milambo
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
アンドリュースキース・ジョセフ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 22 トム・ヒートン
GK 31 センネ・ラメンス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
DF 35 D. León
MF 7 メイソン・マウント
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
※20:30開始
<出場メンバー>
[ブレントフォード]
先発
GK 1 クィービーン・ケレハー
DF 2 アーロン・ヒッキー
DF 4 セップ・ファン・デン・ベルフ
DF 22 ネイサン・コリンズ
DF 33 マイケル・カヨデ
MF 6 ジョーダン・ヘンダーソン
MF 7 ケビン・シャーデ
MF 18 イェホル・ヤルモリュク
MF 19 ダンゴ・ワッタラ
FW 9 イゴーリ・チアゴ
控え
GK 12 ハウコン・バルディマルソン
DF 3 リコ・ヘンリー
DF 5 イーサン・ピノック
DF 20 クリストフェル・アイェル
MF 8 マティアス・イェンセン
MF 15 フランク・オニェカ
MF 17 A. Milambo
MF 27 ビタリー・ヤネルト
FW 23 キーン・ルイス・ポッター
監督
アンドリュースキース・ジョセフ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 22 トム・ヒートン
GK 31 センネ・ラメンス
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
DF 35 D. León
MF 7 メイソン・マウント
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります