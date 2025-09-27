18歳FW徳田誉が鈴木優磨も驚愕のスーパーミドル!! 首位・鹿島が名古屋を4発下して今季20勝目
[9.27 J1第32節 名古屋 0-4 鹿島 豊田ス]
首位の鹿島アントラーズは27日、敵地開催となったJ1第32節の名古屋グランパス戦で4-0の快勝を収め、今季20勝目を手にした。
鹿島は前半4分、FW山岸祐也に完全に抜け出されたがGK早川友基のビッグセーブで失点を回避した。すると同10分、MF舩橋佑が自陣センターサークル手前でDF植田直通から縦パスを受けると、全くプレッシャーがかからない状態で反転して前線にスルーパス。FWエウベルがMF和泉竜司を振り切って冷静にゴールへ流し込み、幸先よく先制した。
名古屋は前半18分、MF中山克広のクロスをMF稲垣祥が収めてペナルティエリア内から左足を振ったが、ここもGK早川に阻まれた。すると鹿島はその直後、MFチャヴリッチのクロスからFWレオ・セアラがゴールネットを揺らして2-0とした。
ところが前半24分、得点したばかりのレオ・セアラが座り込んでしまい、担架に乗ってFW松村優太との交代を余儀なくされた。前半はそのまま鹿島の2点リードで終了した。
追いかける名古屋は後半25分、MF森島司のパスから和泉がシュートを放つもGKの正面。同35分にはFW木村勇大がペナルティエリア左に侵入してシュートを放つも、枠には持っていけなかった。
鹿島が無失点を維持すると後半43分、MF荒木遼太郎が敵陣ペナルティエリア内で粘って右へ展開。ボールを受けた松村が縦に仕掛けて折り返すと、FW徳田誉が右足ダイレクトで合わせて決定的な3点目を奪った。なおも徳田は同45分、ペナルティエリア手前から豪快なミドルシュートで追加点。ベンチから見つめたFW鈴木優磨とエウベルも驚くスーパーゴールで試合を締めくくった。
徳田は3月の右足関節内果骨折から離脱が続き、これが復帰戦。試合後のフラッシュインタビューで「初めて出るくらいの気持ちでがむしゃらにやろうと決めていました」と明かし、「長いリハビリがありましたし、約半年ぶりのピッチでこの瞬間のためにずっとやってきましたし、ここでこうやってゴールを決めることができて喜びと安心がある」と話した。
