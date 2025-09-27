G大阪が打ち合いを制して今季初5連勝! 最下位の新潟は2度のリードを生かせず13試合未勝利に
[9.27 J1第32節 G大阪 4-2 新潟 パナスタ]
J1第32節が27日に開催され、9位ガンバ大阪はホームで20位アルビレックス新潟に4-2で競り勝った。2度リードを許す展開から逆転し、今季初のリーグ戦5連勝。新潟は13試合勝ちなし(2分11敗)となった。
新潟がスコアを動かしたのは前半15分。左サイドのスローインからテンポよくボールを回し、MF島村拓弥からボックス内に飛び出したMF新井泰貴につながる。新井は左足のチップキックでネットを揺らし、J1初ゴールを挙げた。
だが、G大阪も黙っていない。前半37分、DF半田陸のスルーパスからMF山下諒也がペナルティエリア右に抜け出し、マイナスに折り返す。MF宇佐美貴史が右足でゴール右に突き刺し、J1通算300試合出場を自ら祝う今季8得点目をマークした。
後半も点の取り合いが続き、まずは開始4分に新潟が勝ち越す。カウンターからFW長谷川元希が右サイドを攻め上がり、ペナルティエリア中央にパス。MF奥村仁が右足で流し込み、今季3ゴール目を記録した。
しかし後半15分、G大阪のFKからゴール前のFWデニス・ヒュメットがこぼれ球を拾い、後方にパス。MFウェルトンが右足で蹴り込み、今季初得点で2-2とした。
後半19分には左サイドのスローインの流れからMF満田誠がクロスを供給。相手にクリアされるも、そのボールをMF安部柊斗が右足のボレーで叩き込み、逆転弾となる今季2ゴール目を挙げた。
さらに後半30分、最終ラインの相手からボールを奪ったD・ヒュメットがドリブルで運び、右足でコントロールショット。巻きながらゴール右に吸い込まれ、2戦連発となる今季7点目をマークした。
そのまま4-2で試合を終えたG大阪がリーグ戦5連勝を達成。AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)を含む公式戦では6連勝となった。
