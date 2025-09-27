9月27日放送の満天☆青空レストランにて、

稲城梨を使った「梨のレアチーズケーキ」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★梨のレアチーズケーキ（15cmケーキ型）

稲城梨 1/2個（1cm角切りと果汁15g）

市販のクッキー 50g

バター 40g

クリームチーズ 200g

グラニュー糖 60g

生クリーム 200g

レモン汁 30g

粉ゼラチン 10g

水 30g



≪梨のコンポート≫

梨 1個

水 300cc

レモン汁 1/2個

ミント 2芽

飾り

ミント

ラズベリー



１ クッキーを砕き、溶かしたバターを混ぜ、ケーキ型に敷き詰める

２ ボウルに柔らかくしたクリームチーズを入れ、ゴムベラで良く練り、なめらかになったらグラニュー糖を加え、泡立て器で混ぜる

3 生クリーム、レモン汁、梨果汁の順に加え、その都度良く混ぜる

4 ふやかしたゼラチンも加え混ぜる

５ 刻んだ梨を加えて、１のケーキ型に流し込む

６ 冷蔵庫で2時間程冷やし固める

７ 梨のコンポートを作る

梨は薄くスライスする

耐熱ボウルに梨、水、レモン汁、ミントを入れ、600Wで8分程加熱する

冷蔵庫で冷ます

８ 冷え固まったケーキの上に、コンポートをバラの様に飾り、ラズベリーとミントを飾る