9月27日放送の満天☆青空レストランにて、

稲城梨を使った「梨のレアチーズケーキ」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

★梨のレアチーズケーキ（15cmケーキ型）

稲城梨　　    　　1/2個（1cm角切りと果汁15g）
市販のクッキー　50g
バター　　　　　40g
クリームチーズ　200g
グラニュー糖　　60g
生クリーム　　　200g
レモン汁　　　　30g
粉ゼラチン　　　10g
水　　　　　　　30g


≪梨のコンポート≫
梨　　　　1個
水　　　　300cc
レモン汁　1/2個
ミント　　2芽
飾り
ミント
ラズベリー　
　
１　クッキーを砕き、溶かしたバターを混ぜ、ケーキ型に敷き詰める
２　ボウルに柔らかくしたクリームチーズを入れ、ゴムベラで良く練り、なめらかになったらグラニュー糖を加え、泡立て器で混ぜる
3　生クリーム、レモン汁、梨果汁の順に加え、その都度良く混ぜる
4　ふやかしたゼラチンも加え混ぜる
５　刻んだ梨を加えて、１のケーキ型に流し込む
６　冷蔵庫で2時間程冷やし固める
７　梨のコンポートを作る
　　梨は薄くスライスする
　　耐熱ボウルに梨、水、レモン汁、ミントを入れ、600Wで8分程加熱する
　　冷蔵庫で冷ます
８　冷え固まったケーキの上に、コンポートをバラの様に飾り、ラズベリーとミントを飾る

 