【青空レストラン】『梨のレアチーズケーキ』の作り方
9月27日放送の満天☆青空レストランにて、
稲城梨を使った「梨のレアチーズケーキ」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★梨のレアチーズケーキ（15cmケーキ型）
稲城梨 1/2個（1cm角切りと果汁15g）
市販のクッキー 50g
バター 40g
クリームチーズ 200g
グラニュー糖 60g
生クリーム 200g
レモン汁 30g
粉ゼラチン 10g
水 30g
≪梨のコンポート≫
梨 1個
水 300cc
レモン汁 1/2個
ミント 2芽
飾り
ミント
ラズベリー
１ クッキーを砕き、溶かしたバターを混ぜ、ケーキ型に敷き詰める
２ ボウルに柔らかくしたクリームチーズを入れ、ゴムベラで良く練り、なめらかになったらグラニュー糖を加え、泡立て器で混ぜる
3 生クリーム、レモン汁、梨果汁の順に加え、その都度良く混ぜる
4 ふやかしたゼラチンも加え混ぜる
５ 刻んだ梨を加えて、１のケーキ型に流し込む
６ 冷蔵庫で2時間程冷やし固める
７ 梨のコンポートを作る
梨は薄くスライスする
耐熱ボウルに梨、水、レモン汁、ミントを入れ、600Wで8分程加熱する
冷蔵庫で冷ます
８ 冷え固まったケーキの上に、コンポートをバラの様に飾り、ラズベリーとミントを飾る