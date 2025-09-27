9月27日放送の満天☆青空レストランにて、

稲城梨を使った「梨のガレット」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

 

★梨のガレット（4枚分）

そば粉　　　　　140g
卵　　　　　　　2個
塩　　　　　　　小さじ1/2
水（そば湯）　　340ml
オリーブオイル
梨　　　　　　　1個
卵　　　　　　　4個
ピザチーズ　　　80g~100g
スモークサーモン　　　　8枚
ブラックペッパー
パセリ（みじん切り）　　少々
《梨ソース》
梨みじん切り　　　　1/4個　　
はちみつ　　　　　　大さじ１
バター　　　　　　　10g
バルサミコ酢　　　　大さじ２

１　ボウルにそば粉と塩を入れ、軽く混ぜる
２　別のボウルに卵を水でときほぐし、そば粉に加えて泡立て器で混ぜ、水を足しながら固さを調整する。冷蔵庫で30分程休める
３　梨ソースをつくる
　　鍋にバターを溶かし、梨のみじん切りを炒め、はちみつとバルサミコ酢を加え、トロミが付くまで炒める
４　フライパンにオリーブオイルを熱し、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る
５　おたま1杯分程度の生地を流し込み、フライパンを手早く回しながら薄く広げ、中火で焼く
６　生地が乾いてきたら、チーズを円状（土手状）に置く
７　チーズの内側に卵をそっと割り入れる
８　卵の周りに薄切りの梨を乗せる
　　四方の皮を内側に折り込む
９　蓋をして弱火で3~5分、卵が半熟になるまで蒸し焼きする
10　焼けたら、スモークサーモンを乗せ、ブラックペッパーとパセリを軽く振る
11　皿に盛り付け、梨ソースをかける
 

 