9月27日放送の満天☆青空レストランにて、

稲城梨を使った「梨のガレット」を作りました！！

レシピは以下の通りです✨

★梨のガレット（4枚分）

そば粉 140g

卵 2個

塩 小さじ1/2

水（そば湯） 340ml

オリーブオイル

梨 1個

卵 4個

ピザチーズ 80g~100g

スモークサーモン 8枚

ブラックペッパー

パセリ（みじん切り） 少々

《梨ソース》

梨みじん切り 1/4個

はちみつ 大さじ１

バター 10g

バルサミコ酢 大さじ２

１ ボウルにそば粉と塩を入れ、軽く混ぜる

２ 別のボウルに卵を水でときほぐし、そば粉に加えて泡立て器で混ぜ、水を足しながら固さを調整する。冷蔵庫で30分程休める

３ 梨ソースをつくる

鍋にバターを溶かし、梨のみじん切りを炒め、はちみつとバルサミコ酢を加え、トロミが付くまで炒める

４ フライパンにオリーブオイルを熱し、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る

５ おたま1杯分程度の生地を流し込み、フライパンを手早く回しながら薄く広げ、中火で焼く

６ 生地が乾いてきたら、チーズを円状（土手状）に置く

７ チーズの内側に卵をそっと割り入れる

８ 卵の周りに薄切りの梨を乗せる

四方の皮を内側に折り込む

９ 蓋をして弱火で3~5分、卵が半熟になるまで蒸し焼きする

10 焼けたら、スモークサーモンを乗せ、ブラックペッパーとパセリを軽く振る

11 皿に盛り付け、梨ソースをかける

