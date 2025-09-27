【青空レストラン】『梨のガレット』の作り方
9月27日放送の満天☆青空レストランにて、
稲城梨を使った「梨のガレット」を作りました！！
レシピは以下の通りです✨
★梨のガレット（4枚分）
そば粉 140g
卵 2個
塩 小さじ1/2
水（そば湯） 340ml
オリーブオイル
梨 1個
卵 4個
ピザチーズ 80g~100g
スモークサーモン 8枚
ブラックペッパー
パセリ（みじん切り） 少々
《梨ソース》
梨みじん切り 1/4個
はちみつ 大さじ１
バター 10g
バルサミコ酢 大さじ２
１ ボウルにそば粉と塩を入れ、軽く混ぜる
２ 別のボウルに卵を水でときほぐし、そば粉に加えて泡立て器で混ぜ、水を足しながら固さを調整する。冷蔵庫で30分程休める
３ 梨ソースをつくる
鍋にバターを溶かし、梨のみじん切りを炒め、はちみつとバルサミコ酢を加え、トロミが付くまで炒める
４ フライパンにオリーブオイルを熱し、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る
５ おたま1杯分程度の生地を流し込み、フライパンを手早く回しながら薄く広げ、中火で焼く
６ 生地が乾いてきたら、チーズを円状（土手状）に置く
７ チーズの内側に卵をそっと割り入れる
８ 卵の周りに薄切りの梨を乗せる
四方の皮を内側に折り込む
９ 蓋をして弱火で3~5分、卵が半熟になるまで蒸し焼きする
10 焼けたら、スモークサーモンを乗せ、ブラックペッパーとパセリを軽く振る
11 皿に盛り付け、梨ソースをかける