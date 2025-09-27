エレガントで洗練されたフェミニンスタイルを叶えてくれる「ルネ」。ヨーロッパから取り寄せたツイードや、厳選された上質素材を贅沢に使ったアイテムは、大人レディから絶大な支持を集めています。

今回は、そんな「ルネ」から届いた秋の最新コレクションをご紹介。今季も、気品と華やかさを纏う特別な一着に出会えるはず♡

知的に、華やかに。ルネで叶える秋の洗練フェミニン

・品格はそのままに、鮮度で魅せるセットアップ

英国リントン社製のツイードを贅沢に使用したセットアップが、この秋「ルネ」から登場。深みのあるグリーンとネイビーが織りなす上品な配色と、ほのかにきらめくラメがエレガンス。きちんと感がありながらも、どこかモードな空気をまとったこの一着で、秋のおしゃれを一歩先へ。

・さりげない個性が光る、秋の洗練チェック

グリーンとブルーを繊細に重ねた、他にはない配色バランスが魅力のチェック柄スカート。オリジナルで描き起こしたデザインが、秋のムードを一層引き立ててくれます。合わせるトップスは、顔まわりを華やかに演出するチュール襟が印象的なニット。エレガントでありながら旬を感じさせる、秋のモダンスタイルの完成です。

・いつもの甘スタイルにエッジをひとさじ

定番のブラウスを、この秋はひと味違う表情で。ドラマティックなパフスリーブや、大ぶりのリボンタイをあしらったデザインが、華やかさと存在感をぐっと引き上げてくれます。そんなフェミニンな一枚には、ライダースジャケットとデニムパンツでエッジを加えるのが今の気分。マンネリ知らずの“旬顔ブラウス”で、この秋は新しい自分に出会って。

・ツイード×ラメで奏でる、麗しの秋フェミニン

優しくも華やかなピンクライラックのファンシーヤーンを織り込んだ、マリアケント社製のツイードワンピース。繊細なラメが織りなす光沢感に、心ときめくカラーが絶妙にマッチ。まるでオートクチュールのような特別感あふれるアイテムです。

・歩くたび、ときめき揺れる。主役級スカート

ふわりと広がるシルエットに、立体的なチュールテープ刺繍が映えるドラマティックなボリュームスカート。合わせるのは、デコルテラインを美しく魅せるフリル付きのニットトップス。軽やかに揺れるディテールが、歩くたびに優雅なムードをまとわせてくれます。

この秋は、「ルネ」の華やぎフェミニンで、毎日の装いにときめきを。自分らしさに寄り添う一着が、あなたの秋をもっと美しく彩ってくれるはず。

