旅行の機会が増えるこれからの季節♡ 旅好きなレディたちが必ず持っていくマストアイテムをピックアップしました。機能性重視派からミニマル派まで個性はそれぞれなので、旅のスタイルに合ったパッキングのヒントを見つけてみて♪

Flowers4期生 上野鈴葉さん

よく行くのは台湾や上海など近場の海外。ミニサイズのドライヤーや、スキンケア系 はパウチに詰め替えて、できるだけコンパクトに荷作りしています。ピンクやパープルなど好きな色でまとめて統一感も重視♡

旅のマストアイテムはこれ！

A：マリクワのキャップはすっぴん隠しにも重宝

カジュアルすぎずフェミニン系の格好にも合うところがお気に入り。日焼け対策としてかぶったり、空港でのすっぴん隠しにも◎。

B：大小の保存袋を用途に合わせて使い分け

大きな袋は小物系をまとめるのに便利。Seriaで買ったミニパウチは、シャンプーなどの液体も安全に密封できる優れもの。

C：みんなで盛り上がれるトランプはあると便利

2〜4人くらいで旅行することが多いので、ホテルで遊べるトランプをバッグにIN。エルメスのトランプでちょっぴり特別感も♡

D：バッグでかさばらないミニサイズドライヤー

家でも使っているRefaのドライヤーは、コンパクトなので旅行用にもぴったり。小さいのに風量もあって頼りになる存在です！

掲載：美人百花2025年9月号「旅好きレディの『これ絶対持っていく』10のリスト」

撮影/園田ゆきみ(PEACE MONKEY) 文/池戸里奈 再構成/美人百花.com編集部