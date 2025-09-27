大仕事を終えご褒美旅へ。創業約150年の老舗旅館でのんびり優雅なひとりステイ／おひとりさまホテル6
『おひとりさまホテル6』（まろ：原案、マキヒロチ：漫画/新潮社）第19回【全21回】
「いつも」を「特別に」――働き盛りのアラサー女子・塩川史香は、月に1度ホテルで過ごす「おひとりさま」の時間をとても大切にしている。小さい頃、家族旅行へ行くたびに幸せを感じていたホテルの空間は、大人になっても特別。そんな非日常的な空間で、誰にも気を使わず、自分のペースでご飯を食べ寝て起きて…おひとりさまのホテル時間って本当に最高！ 『いつかティファニーで朝食を』のマキヒロチが描く『おひとりさまホテル』で、おひとりさま女性が魅力的なホテルを巡るさまざまな物語をお楽しみください。最新刊7巻の9月9日発売を記念して、1〜3巻からの再掲載にくわえ、4〜6巻までのおすすめエピソードを初公開です。
