アルピー平子、“心霊写真”疑惑の真相を明かす「奇妙な指が見えるとの指摘を」
お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希が26日、自身のXを更新。“心霊写真”と話題になっていた写真について、その真相を明かした。
【写真】「心霊写真？」と話題になった飲み会の写真
投稿で「昨夜載せた写真で、僕の左腕部分に奇妙な指が見えるとの指摘を多々頂きました」と切り出した平子。写真は25日にタレントの小倉優子と井上咲楽と共に行なった飲み会の様子を撮影したもので、居酒屋で写されたごく普通の1枚だった。しかし、平子の左腕の背後には“腕をつかむ指”のようなものが確認でき、ファンからは「左上腕に指が!?」「心霊写真？」といった声が寄せられていた。
これに対し平子は「高名な霊媒師の方に見せたところ、清々しい香りと爽やかな味わいが楽しめるサントリーのジャパニーズジン翠（SUI）を持つ平野紫耀君の生霊だということが分かりました」とユーモアたっぷりに説明。実際には、背後に貼られていたポスターの平野紫耀の手が偶然、平子の腕をつかんでいるように写っていただけだった。
この“種明かし”にSNSでは「翠の紫耀くんポスター笑笑笑笑笑」「びっくりしたw」「オモロすぎる」といった反応が続々。投稿は約1万リポストを記録するなど、大きな話題となっている。
引用：「平子祐希」X（＠hirako_yuki）
