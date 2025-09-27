サウルスが、9月10日にリリースした4thシングル「夏のせい」のミュージックビデオを公開した。

本作はサウルスにとってインディーズ4作目となるデジタルシングル。期末テスト、夕立、風鈴――誰もが経験した夏の記憶を切り取り、恋に揺れる心をまっすぐに歌った青春ソング。前作に続きプロデューサーにはSumikaやOfficial髭男dismなどを手掛ける宮田’レフティ’リョウを迎え、サウルスの真っ直ぐな熱量と、緻密かつダイナミックなサウンドメイクが溶け合い、夏を駆け抜けるアンセムに仕上がっている。

公開されたミュージックビデオは、LEGO BIG MORL「謳歌!!!」などを手掛ける吉野洲馬をディレクターに迎え、ひと夏の幻のような眩しさと儚さ、青春のきらめきを散りばめ、誰もが心の奥に抱く“あの夏”を映した作品になった。

サウルスは今作をひっさげ、11月7日には下北沢で自主企画ライブ＜ラブリー・フランクリン編 in 下北沢近道＞を開催する。

◾️＜サウルス自主企画 ラブリー・フランクリン編 in 下北沢近道＞ 日時：2025年11月7日（金）

会場：下北沢 近道

出演：サウルス and more

開場/開演：18:00 / 18:30

チケット：早期予約割引 2,000円 / 前売・当日 2,500円（＋1D）

チケット特設フォーム：https://forms.gle/muzrsnsHZ7XMSqxb9