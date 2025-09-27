これ110円で買えるの！？【セリア】“スマホ迷子”を防止！「便利グッズ」

バッグの中でスマホが迷子に……。そんなプチストレスを解消するなら【セリア】から登場した便利グッズを試してみて。今回編集部が見つけたのは、スマホの迷子を防止しながら可愛くアレンジができるストラップ & リング。プチプラながら上品なデザインで大人も使いやすいので、店舗で見つけたらぜひゲットして。

チュールレースがフェミニンな雰囲気を演出

【セリア】「スマホ リストストラップ レース」\110（税込）

ふんわりとしたチュールレースが華やかなストラップ。甘めのデザインですが、上品なくすみカラーなので大人も持ちやすそうです。ストラップを手首に引っ掛けることでスマホの落下防止や、バッグ内での迷子防止になるのが嬉しいポイント。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「チュールは柔らかく、手首につけてもチクチクしません」とのことで、使い心地も良いようです。

洗練されたデザインが上品なアクセントに

【セリア】「スマートフォン ストラップシート付ナスカンリング」\110（税込）

ゴールドカラーが上品な、シンプルなナスカンリング。リングをバッグの持ち手に引っ掛けておけば、迷子や落下防止に役立ってくれます。スマホとスマホケースの間にシートを挟むタイプなので、粘着タイプと違って剥がした跡が残りません。リングにお気に入りのチャームを付けて可愛くアレンジするのもおすすめ。

