◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３２節 Ｇ大阪４―２新潟（２７日・パナスタ）

Ｇ大阪が、新潟とのシーソーゲームを制し、８月２３日の横浜ＦＣ戦から５連勝とした。

前半１５分、新潟のＭＦ新井泰貴に先制を許したが、前半３７分に元日本代表ＦＷ宇佐美貴史が、同点ゴール。ＦＷ山下諒也の右からのスルーパスを冷静に右足で合わせ、ゴール右へ流し込んだ。

後半４分には新潟のＭＦ奥村仁に勝ち越しを許した。だが、後半１５分にセットプレーからのこぼれ球にＦＷウェルトンが反応。右足を振り抜き、ネットを揺らし、２―２と振り出しに戻した。すると、後半１９分、相手ＤＦのクリアボールをエリア中央にいたＭＦ安部柊斗が右足でゴールへ。勝ち越しに成功すると、後半３０分には、エリア手前からＦＷデニスヒュメットが華麗な技ありシュートで追加点。大量得点でサポーターを沸かせた。

９月１７日のＡＣＬ２・東方戦から３戦連続得点で、自身のＪ１通算３００試合出場に花を添えた宇佐美は「節目では決めてきたので。有言実行できてよかった。まだまだいけるところまで行きたいと思います」と笑顔で語った。