バレーボールの国内最高峰の大同生命ＳＶリーグ女子で昨季準優勝のＮＥＣレッドロケッツ川崎（ＮＥＣ川崎）が２７日、ホームタウン川崎市のショッピングモールで「ＬＩＦＴ ＯＦＦ！発射式」と題した壮行会を開いた。１０００人近くのファンや、通りすがりの市民が選手を一目見ようと集まり、大盛況となった。

日本代表で活躍したアウトサイドヒッター・和田由紀子は、特設のレッドカーペット上でポーズを決めて入場すると、ひときわ大歓声を浴びた。人気上昇中のクールな２３歳は「町で結構声をかけていただくんですけど、今までバレーボールを見ていなかった方が試合を見てくださって、試合が終わっても、こうして顔を覚えていてくださることはすごくありがたいですし、今まではなかったことです」と反響の大きさを実感した。

日本代表活動ではネーションズリーグ、世界選手権でともに４位。目標のメダルには届かなかったが、世界選手権では石川真佑（ノヴァーラ）に続く、佐藤淑乃（ＮＥＣ川崎）と並んでチーム２位タイの１００得点をたたき出した。日本の得点源として成長し「勝ちきることの難しさを感じたシーズンでしたし、その分、メダルへの可能性もたくさん感じたシーズンでした」と振り返った。

８日に遠征から帰国後は、ようやく１週間ほどのオフを過ごした。「家族で三重県の伊勢志摩に旅行に行きました。ゆっくりできました」とリフレッシュできた様子。１０月１１日のＳＡＧＡ久光とのホーム開幕戦へ「チームとしての優勝の目標と、１選手としては突き抜けられる選手になりたい。世界で勝つために、まずは日本のリーグでしっかり結果を残すことが大事。日本の中でも突き抜けている選手がチーム内に多くいると、お互いに高め合っていけると思うので。頑張りたい」と世界一を目指し、成長を続けるつもりだ。