将棋の西山朋佳白玲＝女流王将＝に福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が挑む第５期白玲戦七番勝負第４局が２７日、京都市中京区のザ・ゲートホテル京都高瀬川で指され、後手の西山が１９４手で先手の福間に勝利して、シリーズ２勝２敗のタイに戻した。

西山は緑と黒の地に大きな花柄をあしらった着物に、からし色の袴（はかま）。福間は梅模様がちりばめられた山吹色の着物に深緑の袴姿で着座した。金屏風（びょうぶ）を背にするのは金髪の佐々木海法女流初段という華やかさ。対局開始となり、福間は５筋の歩を突き、福間は３筋を突く立ち上がり。１４手目で西山が飛車を２筋に振り、向かい飛車の戦型となった。

福間は４１手目で昼食休憩を挟んで７８分の長考。残り時間１８分となった８１手目でも１０分を費やすなど、時間消費でハンデを背負った。８９手目からは秒読みとなったが、そこで相手陣の９筋へ王手に角を打ち込んだ。一時は日本将棋連盟ライブ中継アプリのＡＩ評価値が福間の勝率１００％を示すなど圧倒的に優勢だったが、１分将棋の焦りからか、西山の挽回を招いた。その西山も最終盤の１４８手目で持ち時間を使い切ったが、冷静に勝利をつかみ取った。

第５局は１０月１１日に札幌市中央区の札幌ビューホテル大通公園で行われる。