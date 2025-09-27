まさかの展開に…

新潟空港を拠点とする航空会社「トキエア」が、新たな取締役に「ホリエモン」として知られる実業家の堀江貴文氏を起用する方針で調整を進めていると、複数のメディアが報じました。想定外の展開ともいえる今回の報道について、SNSでは多くの反響が寄せられています。

【写真】これが「ホリエモンが経営に参画報道の航空会社」機内です

トキエアは2024年に運航を開始。ATR 72-600・ATR42-600などのプロペラ機を使用し、2025年7月時点では新潟〜札幌丘珠、中部、神戸、仙台の4路線に定期便を開設しています。さらに将来的には、現在空路でのアクセスができない新潟・佐渡への就航を計画しており、これが同社の目玉路線となる予定です。

今回の報道を見たSNSユーザーからは「面白いことになりそうだ」「トキエアも思い切ったな」「なんか凄すぎておもろい笑」「トキエアにまさかのホリエモンかよ笑」「こりゃ驚きの展開！」「ホリエモンは航空業界に興味ありそうな人だと思ってた」「これはエグすぎるwww」といったコメントが寄せられています。