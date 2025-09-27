◇MLB パドレス7-4ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ペトコ・パーク)

今季レギュラーシーズン最終登板で5勝目を飾ったダルビッシュ有投手。試合後にMLBが24日に来季の全試合で導入を決定した「自動ボール・ストライク判定(ABS＝Automated Ball―Strike Challenge System)」について、私見を述べました。

ダルビッシュ投手は同システムについて「自分は嫌いじゃないというか、スプリングトレーニングとかマイナーの試合でもありましたけど。やっぱりストライクをボールと言われるのはきついので、それが確実にストライクになってくれるというのは自分としてはいいことだと思います」と語りました。

ただもろ手を挙げて賛成というわけではなく「ただ同時に審判の方々はどうなのかなというところはありますね」と言及。「審判の方のプライドとかどうなのかなというところで。そこでコールにプライドを持っている方もいると思うので、そこに機械が入ってくるとやりがいとかどうなのかなとか思ったりはしますけど。そこはよく分からないですけど」と指摘しました。

ダルビッシュ投手が、野球選手の立場からだけでなく別の立場にいる人の視点で語った理由は「人生があるから、そこにやりがいがなかったらあれじゃないですか。ホテルとか家に帰ったときの精神的な部分とかどうなのかなとか。そういうところ。野球界だけじゃなくて、どの仕事もそうですけど、その人からやりがいを取ったりとかっていうのは良くないことだと思うので」と機械化が加速する社会で、自身が大切にする思いを強調しました。