プロ野球のファームは27日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計7試合が行われた。

西武はDeNA戦（カーミニークフィールド）に7―2。先発・上田が9回127球を投げて7安打2失点の完投勝利で8勝目（3敗）を挙げた。ドラフト7位・古賀輝（千曲川硬式野球クラブ）が6回に1号2ラン、ドラフト6位・龍山（エナジックスポーツ）が2安打。DeNA先発のドラフト4位・若松（四国・高知）は5回2/3を6安打4失点（自責3）で4敗目（2勝）。

ヤクルトは日本ハム戦（鎌ケ谷）に6―3で逆転勝ち。先発・坂本は2回2安打1失点で、5番手・宮川が2回3安打6奪三振1失点（自責0）で4勝目（2敗3セーブ）。橋本が3安打2打点、ドラフト2位・モイセエフ（豊川）が2安打2打点をマークした。日本ハム先発のドラフト4位・清水大（前橋商）は2回1安打3奪三振1失点。宮崎、有薗が2安打。

巨人―ロッテ戦（ジャイアンツタウン）は延長10回、ロッテが4―3で勝利。先発の育成選手・長島は3回2安打3奪三振無失点で、5番手・中村稔が2回4安打3失点（自責1）で6勝目（2敗2セーブ）を挙げた。石川慎が2安打2打点、アセベドと育成選手の谷村が2安打。巨人先発で今季限りで現役を引退する近藤は1/3回を無安打1奪三振無失点。オリックス時代の同僚である大下から三振を奪って降板した。

楽天はオイシックス戦（ハードオフ新潟）に5―0で完封勝利。先発の育成選手・王彦程が7回5安打無失点の好投で10勝目（5敗）を挙げた。オイシックス先発・三上は0/3回を1安打無失点で、2番手で今季限りで同球団を退団する薮田が4回3安打3失点で9敗目（2勝）。

中日はソフトバンク戦（ナゴヤ）に9―6で逆転勝ち。川越が2回の先制5号ソロなど2安打3打点、土田が4安打1打点をマークした。先発・仲地は5回1/3を5安打3失点で、4番手・勝野が1回1/3を1安打1失点で1勝目（2敗2セーブ）。ソフトバンクは井上が4回の6号ソロなど2安打3打点、ダウンズが7回に5号2ラン。先発のドラフト6位・岩崎（東洋大）は5回0/3を6安打4失点。

阪神はオリックス戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に3―1。先発・門別が6回4安打1失点で4勝目（1敗）を挙げた。栄枝が5回の先制2号3ランなど3安打。オリックス先発・東松は4回3安打6奪三振無失点で、2番手の育成選手・芦田が1回2安打3失点で4敗目（3勝）。池田が2安打1打点。