北乃きい、“オタ活”報告「ずっと楽しみにしていた日」「#相変わらずソロで参戦」
俳優の北乃きい（34）が27日、自身のインスタグラムを更新。「ずっと楽しみにしていた日」と「オタ活」する様子を紹介した。
【写真】「ずっと楽しみにしていた日」北乃きいとクマタン＆ハローキティーの3ショット
北乃はこの日、タレント・若槻千夏（41）がプロデュースするブランド『WCJ』とモデル・peco（30）がプロデュースするブランド『Tostalgic Clothing』の合同展示会を訪問。「#相変わらずソロで参戦」と1人で訪れたことを明かし、若槻が手がけたキャラクター「クマタン」とハローキティーとの写真をアップした。
そのほか、「#たくさん遊んでもらった #どさくさに紛れて #恋人繋ぎしてた」と満面の笑みでハローキティーの手を握る北乃の姿や、若槻との2ショット、「#昴生さんご家族がとても素敵だった」とお笑いコンビ・ミキの昴生（39）との2ショットなども披露し、「#若槻さん一生優しいしかっこいい #ぺこさんずっと隣で話しかけてくれた愛しかない」と楽しんだ様子だった。
ファンからは「キティちゃん好きなんだ!!かわいすぎ」「きいさん、かわいいです!!」「ミッキーマウスの服装お似合いですね」「全力オタ活お疲れ様でした」「会場でご一緒された方とも楽しい交流があったようでよかったです」などのコメントが寄せられている。
