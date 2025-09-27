「大相撲秋場所・１４日目」（２７日、両国国技館）

横綱豊昇龍（立浪）が立ち合いで変化し、若隆景（荒汐）をはたき込みで下し、１２勝目を挙げてトップと１差の２敗を死守した。首位の横綱大の里（二所ノ関）は不戦勝で１敗（１３勝）をキープ。千秋楽は、優勝争いで１差の横綱同士による直接対決になった。

国技館が異様な空気に包まれた。まずは大関琴桜の休場が発表され、観客からため息が漏れると、続いて対戦相手の大の里の不戦勝がアナウンスされ、また「え〜」とため息。さらに結びの一番で、豊昇龍が立ち合いで変化してあっけなく勝負がつくと、観客席はどよめきに包まれ、その中には怒声も混じった。

豊昇龍は取組後「今日は勝ちにいきました」と振り返り、「（大の里の不戦勝は）気にしなかった。残り一番あるので、しっかり集中していきたい」と直接対決に備えた。

八角理事長（元横綱北勝海）は横綱の変化について、「必死さでしょう。どうしても（優勝争いをしたまま）明日にいきたいという。必死さが伝わってきた」と擁護。結果的に大の里も不戦勝という形になったが、「お互いが横綱として初優勝（が懸かる）、こういう形になった。今日来たお客さんには申し訳ないけれど」と理解を求めた。

高田川審判部長（元関脇安芸乃島）も、結びの一番について「あっけない相撲だったが、（豊昇龍は）最初から狙ったわけじゃなく、強いて言えば冷静だったんだと思う。そんなに（大きく）変化したというより、ちょっとずらして上手を取りにいって、勝負あった。勝負は一瞬だったが、そこが横綱と若隆景の力の差だった」と評した。