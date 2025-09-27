渋谷パルコに「パワーパフ ガールズ」のPOPUPが降臨っ！ガールズパワーMAXの最新グッズをゲットしよ
人気アニメ「パワーパフ ガールズ」の、とびきりかわいい最新グッズがそろうポップアップが、東京・渋谷PARCOで10月10日（金）からスタート！
新商品のバッグやチャーム、ポーチなどが先行販売されるほか、過去のポップアップで完売したアイテムも多く再販されますよ。
大人気のステッカーも新柄が登場するから、あわせて要チェックです。
渋谷POPUPに「パワーパフ ガールズ」最新グッズが登場
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
パワーパフ ガールズは、ブロッサム、バブルス、バターカップの3人組。
お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルX」という薬品が入ってしまい生まれた女のコです。
渋谷PARCOでのポップアップは、キュートな3人娘の世界観がたっぷりと詰まっているそうですよ。
先行販売される新作バッグ、ステッカーは絶対チェック！
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
「エナメルバッグ」は、渋谷ポップアップから先行発売されるアイテム。
レトロなデザインがとってもかわいいですよね。
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
新商品の「オリジナルソックス」は、全12種でお目見え。種類豊富でどれにしようか迷っちゃいそうです。
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
名古屋ポップアップでも大人気だった、新デザインのポップアップ限定「ステッカー」も見逃せません。全30種類からお好きなデザインが選べますよ。
完売した人気チャームの再販も見逃せない
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
過去のポップアップで何度も完売したという「チャーム」が再販。
今回は、新たなデザインをそろえて登場します。
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
福岡パルコのポップアップで完売した、ガールズたちが可愛いスイーツになったブラインドチャーム「ぬいぐるみチャーム」も販売されますよ。
ノベルティは数量限定！早めに足を運んでみてね
THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements © & ™ Cartoon Network. (s25)
渋谷ポップアップでは、税込6600円以上のお会計でゲットできるノベルティも要チェック。
先着順の数量限定なので、絶対に欲しい人はお早めにチェックしてみてくださいね。
The Powerpuff Girls POP UP STORE ｢ガールズの休日」
場所：SHIBUYA PARCO 5F（東京都渋谷区宇田川町15-1）
期間：2025年10月10日（金）〜19日（日）
営業時間：11:00〜21:00
パワーパフ ガールズ 公式Instagram
@thepowerpuffgirls.jp
イベント 公式Instagram
@flapper_bags
参照元：有限会社アディクト プレスリリース
