9月24日、お笑いコンビ・納言の薄幸（すすきみゆき）が自身のXを更新。他事務所所属の先輩芸人のトレンディエンジェルのたかしが自身の実家を訪れ、家族と酒を酌み交わしている様子を公開した。予想外の“勘違い”展開にネット上では大きな反響が広がっている。

【写真】溶け込みすぎ…納言みゆきの実家にいるトレエンたかし

週5で泊まりに行っていたみゆき

みゆきは《久しぶりに帰省してて たかしさんから昨日 飲める? って連絡来たから 今実家なんです! って返信したら、実家に来たんだけど。実家なんで無理ですって意味だと思わなかったみたい。ちなみに今も、まだ居る》と投稿。

「その言葉どおり、写真にはたかしさんの隣にみゆきさんの父親とみられる男性が座り、笑顔で食卓を囲む姿が収められていました。フォロワーからは《みゆきさんお父様似なのですね!》といった感想も寄せられ、和やかな雰囲気が伝わってきました」（芸能ジャーナリスト、以下同）

あまりにも自然に家族になじんでいるたかしの姿にXでは、

《「んー、実家にいるのか。じゃあ、行くか!」 になれるのすごい》

《匂わせってやつ?》

《溶け込みすぎてて草》

と驚きの声も上がった。

「みゆきさんの地元が千葉県柏市であることはファンの間では知られていましたが、たかしさんが実家にまで足を運ぶ親密さに多くの人が驚いていましたね。そもそも2人は以前から親交が深い関係です。

みゆきさんはあるインタビューで『カズレーザーさんとフカミドリの矢巻さんとトレンディエンジェルのたかしさんと三人でルームシェアしていて、あたし週5ぐらいでその家に泊まってるんですよ（笑）』と話しています」

こうした交流が、今回の驚きのエピソードにもつながったのだろう。

「みゆきさんは7月29日に体調不良で検査入院を発表し、一時、活動を休止していましたが、8月9日には《元々の体質からくる代謝性の障害が神経に影響をしていた様で、検査する為入院してました》と退院したことを報告しています。両親に元気になった顔を見せに、帰省したのかもしれませんね」

一方で、たかしは前日の23日、千葉のイオンモールで開催されたイベントでMCを務めていた。

「このイベントはゲーム『パズドラ』の大会やステージ企画を行う大型催事で、当日は朝から夕方まで進行役として出演していました。X上では《近くに宿泊していて、その流れでみゆきの実家に向かったのでは》と推測する声もありました。

芸人仲間が互いの実家にまで出入りするというのは珍しいケースですよね。舞台やテレビでの共演だけでなく、生活の場をともにする関係性があったからこそ、自然に成り立ったのだと思います」

SNSを通じて伝えられた交流は、ファンにとっても芸人の“素顔”を知るいい機会になったようだ。