28日(日)から29日(月)にかけて、低気圧が発達しながら日本海を東へ進み、北陸では大雨になるところもありそうです。24時間の予想雨量は100ミリに達するところもある見込みで、注意、警戒が必要です。

28日午前9時の予想天気図です。大陸から朝鮮半島付近、そして九州にかけて前線がのびています。

28日の午後9時には、低気圧が朝鮮半島の東に発生し、南西方向に前線が長くのびていますが、これらが北陸に大雨をもたらしそうです。

低気圧は発達しながら東へと進み、29日にかけては西日本から東日本の広い範囲で雨が降る見込みです。特に北陸地方では前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になるでしょう。

雨と風の予想ですが、28日は西から次第に天気は下り坂になるでしょう。午前中は九州や四国で、昼過ぎからは中国地方や近畿で雨脚が強まりそうです。

28日の夜のはじめごろからは、北陸や東海で雨の降り方が激しくなりそうです。

発達した雨雲は29日には東北へと向かうでしょう。石川県では南西よりの風が沿岸で強まりそうです。

【29日午後6時までに予想される24時間降水量（多い所）】

新潟県 100ミリ

富山県 100ミリ

石川県 100ミリ

福井県 60ミリ

北陸では、28日の夕方以降まとまった雨の降るところがあるでしょう。

雨雲が停滞し、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。

北陸は29日は低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に注意、警戒をしてください。