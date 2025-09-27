2025年9月28日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
人間関係を円満にしたいなら、言いたいことを我慢する心掛けも大事に。
11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
ささいなことから親友と言い争いに……。まずは冷静になろう。
10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
今日のカギを握るのは目上の男性。父親と会話してみて。
9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
心が不安定でへこみがち。大声で思い切り歌って発散して。
8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
運気は不調気味。赤い小物を身に着けると厄除け効果あり。
7位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
人の顔色をうかがう必要なし。自分のペースで進もう。
6位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
身の回りの整理に幸運あり。なくし物が見つかる暗示も。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
友情が深まる予感。どんなことでもオープンに話してみよう。
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
本の中に幸運が潜んでいる日。新刊書は必ずチェック！
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
やりたいことに挑戦を。周囲の反対も今日はスルーしてOK。
2位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ワガママが通りやすい日。言いたいことははっきり言ってみよう。
1位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
視野を広げてみて。全体を見渡せれば失敗を防止できるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)