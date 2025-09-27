「ダブル中津ーーー！」三浦翔平、生田斗真とのゴルフショット公開「えっっっっっも」「めっちゃ豪華」
俳優の三浦翔平さんは9月26日、自身のInstagramを更新。同じく俳優の生田斗真さんとのツーショットを公開しました。
【写真】三浦翔平の「中津ペア最高」ショット
この2人の共通点といえば、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系）の中津秀一役。2007年版を生田さんが、2011年版を三浦さんが演じています。明るいムードメーカー的存在である中津が、一途にヒロインを思い続ける姿にキュンとした人も多いのではないでしょうか。
平成を象徴する人気キャラクターの登場に、コメント欄には「ダブル中津ーーー！！！めっちゃ豪華」「ダブル中津えっっっっっも」「ナイス中津秀一1号！2号！」「中津ペア最高」「素晴らしいナイスベストスコア」といった喜びの声がたくさん寄せられています。
(文:勝野 里砂)
【写真】三浦翔平の「中津ペア最高」ショット
「ダブル中津えっっっっっも」「#初代と二代目」というハッシュタグと共に投稿されたのは、ゴルフのラウンド中と思われる1枚の写真。晴れ渡る青空をバックに、三浦さんと生田さんが並んでポーズを決めています。
この2人の共通点といえば、ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜』（フジテレビ系）の中津秀一役。2007年版を生田さんが、2011年版を三浦さんが演じています。明るいムードメーカー的存在である中津が、一途にヒロインを思い続ける姿にキュンとした人も多いのではないでしょうか。
『花ざかりの君たちへ』中条比紗也さんの人気コミック『花ざかりの君たちへ』は、2007年に堀北真希さん主演で実写化され、2011年には前田敦子さん主演で、日本では2度ドラマ化されています。また、台湾や韓国でも映像化されており、2026年1月にはアニメ放送も予定されているなど、根強い人気を誇っています。
(文:勝野 里砂)