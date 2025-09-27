◇セ・リーグ 巨人9―8DeNA（2025年9月26日 横浜）

巨人の杉内俊哉投手チーフコーチ（44）が劇的な試合展開だった舞台裏など投手起用について語った。

右膝痛から復帰し、8月2日のDeNA戦（東京D）以来56日ぶりの1軍登板となった先発左腕・グリフィンは2回4安打4失点で降板となったが、「いいボールは投げてましたけどね、序盤に点取られたんで。勝ちにいかなきゃいけない試合だったんで、仕方ないですね」とまずは説明。

「ボール自体も良かったですからね。久々の1軍というのもあったかもしれないですね」と思わぬ早期降板となった左腕を思いやった。

残り3試合となったレギュラーシーズンでのグリフィン登板はもうない。だが、10月11日から始まるDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージでは「一応その予定にしてますけど。順番は分からないですけどね」と先発要員に入っているという。

また、4―8で9回の攻撃に入り、一挙5得点。守護神のマルティネスにとっては登板準備も難しい展開となった。

「あそこまでいったら大勢かマルティネスかってところで。同点だったら大勢だし、逆転だったらマルティネス。あるいは4点、5点差だったらどうしようかなってところくらいですね。満塁本塁打出たら4点差、5点差になりますからね。それぐらいですかね」と杉内コーチ。マルティネスの準備に関しては「9回からですね」と話していた。