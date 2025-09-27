48時間、返信はゼロ。ママ友LINEで“既読スルー”され続け、心が折れそう【ママリ】

3人のママ友グループラインがあります。

みんな2歳前後の子どもがいます。



〇〇行きませんかー？とお誘いしたところ

2日間、既読無視状態です。

いつもレスポンスが速い2人です🤣



誘わなきゃ良かったかな…と思ってきました。

送信取り消ししたら感じ悪いですかね？🤔 出典：

qa.mamari.jp

LINE などの SNS でやり取りをしていると、いつもレスポンスの早い人から返信が来なくなると心配になりますよね。何か気を悪くすることを言ってしまったかな、とか、相手の体調などが悪いのではないかな、など。特に何かを誘った場合、既読はされているのにスルーされるといろいろなことが頭を巡ってしまいます。この記事では、いつも返信が早い ママ友 からのレスがなく2日以上放置されて悩んでいるという投稿を紹介します。

いつも返信の早いママ友をお出掛けに誘ったところ、既読はしているのにそのまま返信を無視され落ち込んでいるという投稿者さん。普段から返信が早い人たちのようなので、珍しい事態に投稿者さんは「誘ったこと自体がダメだったのでは」と考え込んでいます。



すでに相手には読まれているメッセージですが、送信取り消しをした方がいいか…というところまで考えているようですが…。

ママ友をお出掛けに誘ったLINEを既読スルーされ悩む投稿には、さまざまな意見が寄せられました。

無視はひどいですね…

私なら送信取り消しして、後から何か言われても「別の用事入ったから消しました」って言います🤔



そんでもう絶対誘いません。笑 出典：

qa.mamari.jp

既読がついていない場合は「メッセージの受信を気づいていない」ことも考えられますが、読んでいる上でのスルーは「何か失礼なことを言ってしまったかな」と気になりますよね。



集まった意見には「送ってしまったメッセージは取り消さないけれど、追いLINEをします」というものがありました。確かに、読まれていて返事がないので、「何か都合悪かったかな、気にしないでね！」と送っておけば良いかもしれませんね。



SNSツールは生活ややり取りが便利になる一方で、ちょっとした言葉の行き違いやタイミングで双方の不安を大きくしてしまうこともあります。話してみると「大したことなかった」というものでも、相手に気持ちを聞いてみるまでは不安が取り除けないこともありますよね。



コミュニケーションを上手にとるのは簡単ではありませんが、気になることは実際に会って話をするのが一番誤解が少なく済む方法なのかもしれませんね。

記事作成: kate_mu_23

（配信元: ママリ）