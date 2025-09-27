陸上のU20東アジア選手権（香港）が日本時間27日に行われ、男子100m決勝でU18世界記録保持者の清水空跳（16、星稜高）は10秒30（+0.2）をマークし、2着でフィニッシュした。

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日本選手結果と各種目メダリスト

予選で​10秒14（+1.4）をマークし、全体トップのタイムで決勝に進んだ清水。スタートでリードするもフィニッシュ直前で中国の曽克理（18）に逆転を許した。また西岡尚輝（19）が10秒33で3着に入った。

清水は7月のインターハイで10秒00（+1.7m）の高校新記録をマーク。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）も突破し、34年ぶりに東京で開催された世界陸上で高校生ながらリレーメンバーに選出された。出場機会は無かったが自身のSNSで世界陸上を振り返り「これからの陸上人生に大きな経験を積めたなという気がしました。必ず世界にも通用する選手になって次は走りたい」と思いを綴った。

※写真はインターハイの清水選手

【1日目の日本選手結果】

■男子100ｍ（+0.2）

2着）清水空跳 10秒30

3着）西岡尚輝 10秒33

■男子400m

2着）白畑健太郎 46秒80

3着）菊田響生 46秒89

■男子110mハードル（+3.4）

2着）古賀ジェレミー 13秒18

3着）小口蒼葉 13秒42

■男子ハンマー投

2着）アツオビン アンドリュウ 69m02

■男子走幅跳

優勝）大西勧也 7m84

■女子100m（+1.4）

優勝）前田さくら 11秒79（11秒781）

2着）田中里歩 11秒79（11.787）

■女子400m

2着）今峰紗希 55秒26

■女子5000m

優勝）細見芽生 16分24秒55

2着）真柴愛里 16分44秒83

■女子100mハードル（−0.9）

優勝）石原南菜 13秒71

2着）井上凪紗 13秒87

■女子砲丸投

2着）坂ちはる 15m25