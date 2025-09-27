TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

陸上のU20東アジア選手権（香港）が日本時間27日に行われ、男子100m決勝でU18世界記録保持者の清水空跳（16、星稜高）は10秒30（+0.2）をマークし、2着でフィニッシュした。

【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日本選手結果と各種目メダリスト

予選で​10秒14（+1.4）をマークし、全体トップのタイムで決勝に進んだ清水。スタートでリードするもフィニッシュ直前で中国の曽克理（18）に逆転を許した。また西岡尚輝（19）が10秒33で3着に入った。

清水は7月のインターハイで10秒00（+1.7m）の高校新記録をマーク。東京2025世界陸上参加標準記録（10秒00）も突破し、34年ぶりに東京で開催された世界陸上で高校生ながらリレーメンバーに選出された。出場機会は無かったが自身のSNSで世界陸上を振り返り「これからの陸上人生に大きな経験を積めたなという気がしました。必ず世界にも通用する選手になって次は走りたい」と思いを綴った。
※写真はインターハイの清水選手　

【1日目の日本選手結果】
■男子100ｍ（+0.2）
2着）清水空跳　10秒30
3着）西岡尚輝　10秒33

■男子400m
2着）白畑健太郎　46秒80
3着）菊田響生　46秒89

■男子110mハードル（+3.4）
2着）古賀ジェレミー　13秒18
3着）小口蒼葉　13秒42

■男子ハンマー投
2着）アツオビン アンドリュウ　69m02

■男子走幅跳
優勝）大西勧也　7m84

■女子100m（+1.4）
優勝）前田さくら　11秒79（11秒781）
2着）田中里歩　11秒79（11.787）

■女子400m
2着）今峰紗希　55秒26

■女子5000m
優勝）細見芽生　16分24秒55
2着）真柴愛里　16分44秒83

■女子100mハードル（−0.9）
優勝）石原南菜　13秒71
2着）井上凪紗　13秒87

■女子砲丸投
2着）坂ちはる　15m25