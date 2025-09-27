セ３位の巨人は２７日のＤｅＮＡ戦（横浜）に９―８で勝利。２位・ＤｅＮＡとのゲーム差は２・５に縮まった。

終盤に怒涛の反撃を見せた。４―８で迎えた９回一死からキャベッジ、泉口、岡本と３連打でまずは２点を返すと、その後二死一、二塁から中山の適時打で１点差にまで猛追。代打・坂本が四球を選んで二死満塁とさらにチャンスを広げ、途中出場の佐々木俊輔外野手（２５）が２点適時打を放って逆転に成功した。

引き分けか負けで２位の可能性が消滅と、絶対に負けられない戦い。最大４点差をひっくり返して、４時間５分の熱闘を制した。殊勲打を放った佐々木は「打つにつれてベンチもすごい盛り上がっていきましたし、本当にすごい今後につながる、チームに勢いをつけた終わり方だったなと、勝手に思っています」と激動の９回を振り返った。

阿部慎之助監督（４６）も「みんなの意地を見ました。何とかしてやろうっていう思いをね、多分みんなが持ってくれていたんでね」とナインを称賛した。

ＣＳでのファーストステージで再び激突するＤｅＮＡとのレギュラーシーズン最終戦での執念の勝利。指揮官は「相手からしたら多少は嫌な印象を持ったと思いますし。まだ（２位の）チャンスはあるので、もうすべて勝つつもりでやりたいなと思います」と強く意気込んだ。