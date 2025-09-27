阪神・大竹耕太郎投手が２７日の中日戦（甲子園）に先発登板するも、８回１０安打５失点の投球内容で４敗目（９勝）。３年連続の２桁勝利がかかる中、虎ベンチも可能な限り長いイニングを託す牴江雕喃朖瓩悩枯咾鬟汽檗璽箸靴燭、期待に応えることはできなかった。

立ち上がりは順調そのものだった。時にテンポ良く、時にのらりくらりと投球リズムを変化させ、制球＆緩急も文句なし。技巧派左腕の真骨頂を遺憾なく発揮し、５回まで竜打線を散発の２安打。二塁すら踏むことを許さなかった。

あとは打線の援護を待つのみだったが、この日の虎打線は勝負所での「あと一本」を欠く１２残塁の大拙攻。初回一死二塁、２回無死一、二塁、３回一死二塁、４回二死満塁、５回二死一、二塁と５イニング連続で到来した得点機を生かすことができぬまま、両軍のスコアボードにはゼロが並び続けた。

戦況が一転したのは６回だ。先頭打者の伏兵・山本に高めに浮いた変化球を捉えられると、白球は左翼席ポール際にまさかのスタンドイン。思わぬ形で先制を許すと、大竹はここから一気に崩れ出す。高橋宏、岡林に連打を許して一、二塁に走者を背負い、この日２番打者として起用されていた竜の主砲・細川には３ランを献上。スコアはあっという間に０―４と開いた。

７回に大山が１３号３ランをマークし、一時３―４の１点差まで追いついたことで、わずかな望みをかけて大竹は８回のマウンドへ――。だが、このイニングも一死二、三塁のピンチを背負い、ボスらーに中堅への犠飛を許して３―５。大竹はこの回限りで無念のお役御免となり、試合後は報道陣の問いかけにほとんど応じることなく、クラブハウスへ引き揚げた。

試合後の藤川監督は「最後まで２桁勝利を目指して頑張ったとは思いますけど」と傷心の左腕を気遣いつつ「春は故障からのスタートでしたからね。来年はそういったところがないようにスタートできれば、ギリギリではなくなりますから。昨日（１３勝目を挙げた）村上は開幕からしっかりできていたからこそ。クライマックスシリーズもありますし、しっかり切り替えてほしい」とコメントした。