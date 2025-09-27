「早く生まれてほしい」妻の出産を待ちわびる夫→その“理由”に3千いいね「夫さん優しすぎ」「お見事」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、杏(@apricot_candy_a)さんの投稿です。
「俺もやっと育児できる」というこの言葉を聞いただけで思わず胸がいっぱいになってしまいそうです。妊娠中から、妊娠＝育児はすでに始まっているという考え方を持ち、そして常に自分事としてを杏さんを支えていたのですね。ご主人からのステキな言葉が、これからも育児の支えになること間違いなし、です！
ご主人の一言に感激…！
妊娠中、杏さんがご主人に「早く赤ちゃんに会いたいけど生まれてからが大変だね」と話したところ、ご主人からとっても思いやりのある言葉が…。それがこちらです。
妊娠中｢早く赤ちゃんに会いたいけど生まれてからが大変だね｣って夫に言ったら、｢俺も早く生まれてほしい。つわりとか腰痛とか、ママばかり大変なのに家事しか代われないから。俺もやっと育児できる｣って返ってきたの嬉しかった。常に自分事なのも、妊娠＝育児は始まってるって考えてくれてたのも
この投稿には「夫さん優しすぎますね！教科書に載せましょう！」「ご主人の育児への意識、お見事ですね。周りの方もそう考えている方が多かったのかな。」といったリプライがついていました。出産前の心温まる育児エピソードにほっこりする投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）