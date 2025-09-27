“出会って10日婚”梅宮アンナ、夫と価値観の違い感じるも「良いことを言ってくれた」響いた言葉紹介
【モデルプレス＝2025/09/27】タレントの梅宮アンナが9月27日、都内で開催されたトークイベント「アンナ流！がん治療とライフスタイルUP術」に出席。結婚生活について語った。
【写真】梅宮アンナ、イベントで大粒涙
梅宮は、2024年8月に乳がんの「浸潤性小葉がん」ステージ3であることを公表し、現在は投薬治療中。そんな中、2025年5月27日に自身のInstagramを通じて、アートディレクターの世継恭則氏との再婚を発表した。
世継氏について梅宮は「旦那さんが糖尿病とか脳梗塞とか脳出血という、3つも抱えていまして。一緒に生活をしていった時に、私の大好物なおうどんが一緒に食べられないんです」と食生活に言及。「ちょっと塩分を控えたりとか、そういうのを人のために作ったことがなかったです。考えたこともなかったですけど、実際に目の前にいる人の食事をやると、（自身の）予防になるんだなと思った」と話し、「普段、私たちが普通に食べられているご飯を食べられるというのは、本当にこの上ない、感謝をしなければいけないんだな」と口にした。
出会ってから10日での結婚も話題となったが「なかなかないレアなケースだったと思う」としながらも、「でも経験上ですけど、2年、3年付き合っていて、過去の話ですけど、男性とそういうことがあったんですけど、それでも終わっちゃうしね、というところがあって（笑）」と告白。「出会い方とか期間とかって、本当に関係ないんじゃないかなという風に思っています」と続け、「出会ってからと結婚してからでまだ4ヶ月しか経っていないんだけれども、よく『価値観が合わないな』と思うことはいっぱいあるんですよ。そしたら旦那さんが良いことを言ってくれたんです。『価値観というものは誰も合わないよ。違う価値観同士が合わさって、新しい価値観を生み出すんだよ』」と心に響いた夫の言葉を紹介した。（modelpress編集部）
◆梅宮アンナ、新婚生活語る
