モデル・黒田エイミ、テニス・ダニエル太郎選手との結婚発表 ふっくらお腹ショット添え妊娠も報告
【モデルプレス＝2025/09/27】プロテニスのダニエル太郎選手（32）とモデルの黒田エイミ（37）が9月27日、Instagramにて結婚と黒田の妊娠を発表した。
【写真】人気モデル＆プロテニス選手がラブラブハグ
連名で投稿した2人は「結婚をしました！」と発表。「それと新しい家族のメンバーを年末に迎えます！新しいチャプター楽しみです！」とダニエルが黒田をハグする2ショットと黒田のふっくらとしたお腹を披露した。
黒田は、1988年5月14日生まれ、埼玉県出身。日本人の父とイギリス人の母を持つ。14歳でモデルデビューし、数々のファッション雑誌や広告で活躍している。2017年7月にヘアスタイリストと結婚し、2018年1月に第1子男児を出産した。
ダニエルは、1993年1月27日生まれ、アメリカ・ニューヨーク出身の日本の男子プロテニス選手。米国人の父と日本人の母を持ち、14歳でスペインに拠点を移しテニスを始めた。最高世界ランキングはシングルス58位（2024年1月15日付）。オリンピックには、2016年のリオデジャネイロ、2021年の東京、2020年のパリと3大会連続で出場している。（modelpress編集部）
◆黒田エイミ＆ダニエル太郎選手、結婚発表
