杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクあげる姿公開「素敵なパパ」「夢ちゃん可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】俳優の杉浦太陽が9月27日、自身のInstagramを更新。第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクをあげる姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】杉浦太陽、自宅で第5子次女にミルクあげる姿
杉浦は「京都帰りで、夢ちゃん」とつづり、夢空ちゃんにミルクをあげる写真を公開。ソファーに座り、優しい眼差しで夢空ちゃんを見つめる杉浦の姿が捉えられている。
この投稿に、ファンからは「素敵なパパ」「夢ちゃん可愛すぎる」「微笑ましい」「優しい表情に癒される」「最高の家族」といったコメントが寄せられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉浦太陽、自宅で第5子次女にミルクあげる姿
◆杉浦太陽、夢空（ゆめあ）ちゃんにミルクあげる姿公開
杉浦は「京都帰りで、夢ちゃん」とつづり、夢空ちゃんにミルクをあげる写真を公開。ソファーに座り、優しい眼差しで夢空ちゃんを見つめる杉浦の姿が捉えられている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】