「3万円なら出せます」義母からの連絡にモヤッ。ランドセル代、誰が払うのが普通？【ママリ】
機能もカラーもバリエーションに富んでいる昨今のランドセル。入学準備が始まると「どんなランドセルがいいかな」と子どもだけでなく親も祖父母も巻き込んで気持ちが盛り上がることもありますよね。6年間使うものなので、ランドセルはそこそこいい値段がしますが、費用は祖父母が出してくれるというお家もあるでしょう。ただ誰が費用を出すかは家庭によってさまざま。この記事では、ランドセル代の負担を渋々提示してきた祖父母に対し、どのように対応すればよいか戸惑う投稿を紹介します。
子どもの小学校入学準備について、ランドセル代申し出をしてくれた義母。しかし義母の家もまだ学生の子どもがいるため、金銭的に余裕があるわけでなさそうです。義母はそのことを踏まえて「3万円なら出せる」と言ってくれましたが、事情を知るだけに投稿者さんは「素直にありがとうございます」では貰いづらいと思っています。
相手の家庭の経済事情が分かったうえで「3万円しか出せない」と言われれば、申し訳ない気持ちが先立ちますし「大丈夫です」と言ってしまいたくなる気持ちは分かりますよね。
義母からのLINE「3万円なら出せる」…これって断ってもいいですか？
愚痴のような質問のような☺️
来年小学生になる娘がいるのですが、ランドセル問題！！
この前夫と娘が義母にランドセルをおねだりしていました🥺
そしたら、んー出せるかな～と言われ、そこでの会話はそれでおわったのですが先程義母から夫にLINEが届いて
ランドセルの件ですが、3万円しか出せません。
みんなに平等にやってあげたいからです。
お義父さんもあと6年で定年。その後のお金も貯めなきゃいけません。自分の娘(専門学生)の学費も奨学金だけでたりないので、払っています。許してください。3万円は渡します。
とLINEが届きました🥺
皆さんなら気持ちよくその3万円貰えるでしょうか？😰
私は、貰わなくて大丈夫かなと考えています☺️
まず、この文章。許してくださいって、？？？って感じで(笑)
私たち夫婦は、20歳で結婚して子どもを産んで、お金もない中生活してきましたが、金銭的援助を受けたことはありません。私の親が気にしてやってくれることはありました☺️
第1子のときは出産祝いなどもありませんし、私の家族や親戚などからのお祝いが多く、夫が気まずくなったのかチャイルドシートを頼み込んで買ってもらいました😑
義母が送ってきた文章だと、まるで私たちが金食い虫みたいでその金額を渡せなくて許してくださいと言っているような感じがするのですが😰考えすぎでしょうか？😰😰
わたしは、娘のお祝い事なのになんかこんな文章で送られてくると、いや、もう大丈夫よ～大変なんだよねと思ってしまうのですが(笑)ただ義実家が嫌いだからかな？(笑)
皆さんなら、もらいますか？
出典：
qa.mamari.jp
むしろ「渋々ならいただかなくても結構…」と感じているようです。こうしたやり取りがあった場合、どのようにすれば投稿者さんは心穏やかな人生を歩めるのでしょうか。
お祝いの提示についてはさまざまな意見が
子どものお祝いについてはさまざまな意見が集まりました。
お気持ちだけいただきます。
と思ってもらわないかなーと思いました！
お祝いなら気持ちよくいただきたいので🫠
私なら絶対もらいません。
お祝いしてあげたいと、気持ちよく出してくれたお金なら受け取ります。
「許して」ってゆすりたかりじゃないんだから…💦
そんな気持ちで出してもらったお金で子どものランドセル購入したくないです😢
そんな渋々出す…的な感じで言われたら「じゃぁ結構です。娘に使ってください」ってかんじですね😅
うちの親も孫4人(もぅすぐ5人ですが)、これから年金生活で大変だけどランドセル位は買ってあげたい！って出してくれます。
でも他はないよーってよく言われます(笑)
気前よく出して貰えないなら、貰わなくて良いと思います。後々何かと言われそうですし😅
自分たちでどうにかなる感じがすれば、余計に「今回は遠慮します」と断りたくなるのではないでしょうか。お祝いはあくまで祝う側の「祝いたい気持ち」を出すものですよね。「仕方なく」とか「渋々」でされるとお祝いされる側もうれしくありません。
お祝いに関しては出す側・もらう側が気持ちよくやり取りできるよう、お互いに配慮をしたいですね。
記事作成: kate_mu_23
（配信元: ママリ）