２１日に亡くなったバレーボール女子ＶリーグＫＵＲＯＢＥの元監督、丸山貴也（まるやま・たかなり）さん（享年６３）の葬儀・告別式が東京・町田市で営まれ、７２年ミュンヘン五輪金メダルの森田淳悟さん、９２年バルセロナ五輪代表の大竹秀之さんらが参列した。丸山さんは筑波大バレー部時代に、日立のコーチに就任。その後、小田急、ＫＵＲＯＢＥなどの監督を歴任した。

丸山さんの妻で、８４年ロサンゼルス五輪銅メダルの由美さんによると、８月１４日、検査の結果、「たぶん小腸がんだろう」と告げられたという。９月３日に入院し、２１日に死去。「病名が分かってから３８日でした。何が起こったのかという感じでした。ちょっとせっかちなところがあったので、急ぎすぎたのかもしれません」と涙を流した。

それでも、丸山さんは監督を務める江戸川大の練習のため８月１６日まで、コートに立った。選手たちは、丸山さんのユニホームとシューズをベンチに置いて、現在行われている関東大学リーグを戦っている。「いつも選手たちのことを考え、選手たちのことばかりを話していました。学生時代はプレーヤー、その後は指導者となって活躍し続け、バレーボール一筋の人でした。私たちは夫婦であり、親友で、本当にいろんなことを話してきました。一言で言い表せないくらい大切な存在でした」とあいさつで、丸山さんへの思いを述べた。