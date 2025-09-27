◆男子プロゴルフツアー パナソニックオープン 第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）

初優勝を狙う２９歳の勝俣陵（ロピア）が首位タイで出て７バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算１８アンダーで単独トップに浮上した。

愛用するバケットハットがトレードマークの２９歳が初優勝に王手をかけた。

２番で唯一のボギーをたたいたが、４番でグリーン奥１５メートルからチップインバーディー。後半も１０、１１番で２連続バーディーなど４つ伸ばし、後続に３打差をつけて単独トップに立った。「３日間いいプレーができて満足してる」。昨年大会は首位で出た第３日に７０と後退しただけに「去年の３日目のリベンジできた」と安どした。

４年前から毎冬、ツアー３１勝の片山晋呉と１か月間ほど合宿。ゴルフ技術やピンチ時のメンタルなど多くを学んできた。前日２６日には、片山が「骨に菌が入ってしまい…」と６月から２か月ほど入院していたことをＳＮＳで明かしたばかり。今大会中は連絡は来ていないが、勝俣は「終わってから、僕からいい結果報告をしたい」と朗報を“師匠”に届ける。

２位と３打差。自身初の最終日最終組に入った。勝俣は「優勝は絶対に意識すると思う。３打差はないと思って、明日もまたスコアを伸ばしたい」と力を込めた。