◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神３―５中日（２７日・甲子園）

中日の高橋宏斗投手が、６回２／３を６安打２失点で、８勝目をマークした。これで、１３８奪三振とし、阪神・村上を抜いて、リーグトップに立った。

毎回、走者を背負う苦しい中でも、要所を締めて６回まで得点を許さなかった。７回２死二塁、佐藤輝を歩かせたところで降板。継投した藤嶋が、２死一、二塁から大山に３ランを浴びて失点がついたが、今季最多１３４球を投げ抜いて、試合を作った。

３番・森下を、３度の得点圏でいずれも三振に抑えるなど、７Ｋをマーク。リーグトップに浮上したが、「僕がどうこうできる問題じゃない。今シーズンに関しては、三振が取れてる印象もないので、あまり意識せずに（いたい）」と話した。井上監督は「俺の中ではもう（次回登板は）ない」と今季最終登板であることを示唆。１３６奪三振でリーグ２位の阪神・村上は１０月２日のヤクルト戦（甲子園）での登板が見込まれており、タイトル争いは２日に決着が着く。

チームは連敗を阻止。これで５位以上が確定し、３年連続最下位からのトンネルを脱出した。それでも、井上監督は「脱出してＯＫではない。『クライマックスシリーズまでやりたかった』ってことを反省材料として（来季以降を）やっていかないといけない」と来季を見据えた。