ビアードパパ×GODIVA♡贅沢ショコラ「ラングドシャシュー」登場

シュークリーム専門店「ビアードパパ」から、プレミアムチョコレートブランド「GODIVA」との夢のコラボレーションが登場します。2025年10月1日（水）から10月31日（金）までの期間限定で発売されるのは、“GODIVA ショコラ ラングドシャシュー”。軽やかなショコラ風味の生地に、芳醇なくちどけのショコラクリームを詰め込んだ贅沢な一品です。ゴディバ監修の特別な味わいを、ぜひ堪能してみて♡

サクッと響くラングドシャ生地

「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」は、ショコラ風味のラングドシャ生地をベースに、表面にはコーティングチョコレートとカカオニブをトッピング。

ひと口かじるとサクッとした心地よい食感が広がり、香ばしいカカオの余韻が楽しめます。シュー生地そのものがリッチな仕上がりで、ひとつで満足感のあるご褒美スイーツに仕上がっています。

ベルギー産チョコが香る芳醇クリーム

中に詰められているのは、ベルギー産チョコレートを使用したショコラクリーム。くちどけなめらかで奥深いコクが広がり、ラングドシャ生地と絶妙に調和します。

監修を務めたのは、GODIVAのエグゼクティブシェフ・ショコラティエであるヤニック・シュヴォロー氏。

チョコレートの魅力を知り尽くした職人が手掛けた贅沢な仕上がりは、大人のスイーツタイムにぴったりです。

販売期間・価格・購入できる店舗

「GODIVA ショコラ ラングドシャシュー」は、2025年10月1日（水）から10月31日（金）まで全国のビアードパパで販売されます。

価格は1個480円（税込）。一部店舗ではイートイン利用時やデリバリーで価格が異なる場合があります。

販売期間や取扱いは店舗によって変更される可能性もあるため、事前に確認しておくのがおすすめ。売り切れ次第終了となるので、気になる方は早めの来店が安心です。

秋だけの贅沢ショコラ体験を♡



ビアードパパとGODIVAが贈る特別なスイーツ「ショコラ ラングドシャシュー」は、サクッとした食感と芳醇なクリームのハーモニーが楽しめる大人のご褒美。

期間限定だからこそ味わえる贅沢なひとときを叶えてくれます。

甘いものが恋しくなる季節にぴったりの限定コラボを、ぜひこの秋のティータイムに取り入れてみてはいかがでしょうか♪