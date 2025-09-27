グラビアアイドル、ピアニスト、コスプレイヤーなどとしてマルチに活動する音羽美奈さんが、週刊SPA!9月30日号の「推し撮」に初登場。「滝行ふんどし」という衝撃のグラビアに挑戦しました。



1998年10月10日生まれ、北海道出身の音羽さんは身長164センチ、B98・W62・H90というド迫力のプロポーションの持ち主。フェリス女学院大学を卒業後、コスプレイヤー、ピアニスト、さらにアート作品の個展開催など多方面で活動しています。



誌面では、滝に打たれながらふんどし姿で挑むなど文字通りの体当たりカットなどを収録。普段のピアノ演奏配信など、知的でアーティスティックな一面とは異なる大胆でセクシーな表情を見せ、そのギャップはファンを虜にしそうです。（撮影：藤本和典 ヘアメイク：加藤伶奈（JULLY） スタイリング：木村美希子）



【音羽美奈さんプロフィール】

1998年10月10日生まれ。北海道出身。T164B98W62H90。フェリス女学院大学卒のコスプレイヤー兼ピアニスト。グラビア、コスプレ、自作アートの個展開催、ピアノ演奏配信など幅広くマルチに活動中。最新情報は公式X（@mina_pochico）やInstagram（@mina_pochico）