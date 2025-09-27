＜パートは格下？＞仕事してる・してない、関係ない！今後は「人と人」として付き合う【第4話まんが】
私はパートで働くサクラ。会社員の夫ケンタと、こども園に通う息子との3人暮らしです。ある朝「これから仕事に行く」と言ったら、「お仕事始めたんだ」と返してきたワーママのユリカさん。パートなんて無職と同じと思われているのかと、モヤモヤが消えませんでした。しかし私は心のどこかで「働いている私は専業主婦とは違う」と見下していたのです。まわりのママたちは職業に関わらず、「ひとりの人」として私と付き合ってくれていたのに……。
ユリカさんは私に謝ってきました。「失礼だったよね。あれじゃ、まるでパートが仕事だと思ってないみたいに聞こえたかも……」もしかしたら私のグチがユリカさんの耳に届いてしまったのでしょうか。私の方こそ謝らないといけません。
ミナさんは仕事と子育ての両立が体力的に難しかったそうです。大好きな仕事を辞めるのはいろいろ葛藤もあったことでしょう。専業主婦はただ毎日家でのんびり過ごしてるだけ、なんて思ってしまって申し訳なかったです。
子ども園のバザー当日、私は久しぶりにユリカさんと顔を合わせました。ユリカさんはいつものように気さくに話しかけてくれた上、私に謝ってきたのです。おそらく私がユリカさんの発言を悪く取ったことが伝わってしまっていたのでしょう。私の方こそ失礼だったと謝罪しました。
働いていようとそうでなかろうと、ママたちはみんな頑張っているのです。自分の中にあった偏見に気づかされた出来事。これからは仕事や肩書ではなく、人と人との付き合いということを忘れないようにしたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
