【義実家は運動会ダメ？】ショック！大病を患った母「私も一緒に頑張るから」＜第2話＞#4コマ母道場
子どもの行事は、年に一度きりの尊いものです。ましてやそれが「はじめて」の行事であれば、親と同じくらい祖父母も楽しみにしているのかもしれません。そんな誰もが大切にしたい「はじめての運動会」でトラブル勃発です！
第2話 大病を患った実母
【編集部コメント】
なんとエリさんのお母さんに病気が見つかったそうです。手術が必要な上に、術後も慎重に経過観察をしないといけないほどの病気なのだそう。アオトくんの園生活がようやく慣れてホッとしたのもつかの間、次はお母さんのことで頭を悩ませることになったエリさん。でも前向きに闘病生活に挑もうとしているお母さんの声を聞いていると、自分も下を向いてはいられないと思ったことでしょう。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
