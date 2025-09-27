真っ白スーツを若々しく着こなし…

64歳俳優がテレビ出演し、最新の姿を公開。最近はグレイヘアでお馴染みだった姿から激変した姿にSNSは沸いた。

27日放送の「王様のブランチ」(TBS)に登場したのは佐藤浩市。俳優の妻夫木聡(44)とともに、新ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」(同)の見どころを伝えた。

黒髪の佐藤の姿にSNS上では「こっわ！佐藤浩市こっわ！確か最近まで白髪でお年を重ねてらっしゃったのに、こっわ！異様に若返りしてるんだけど！一回り以上若返ってるぞ！」「撮影してる時だけ黒髪にしてる感じなんかなぁ〜」「白髪で痩せこけた写真だとものすごく老けた印象だったけど黒髪で元に戻った感じ」「佐藤浩市さんが黒髪と白髪で撮ったの大変そう」などの声で盛り上がりを見せた。 妻夫木が主演を務め、10月12日にスタートする「ザ・ロイヤルファミリー」は競馬の世界を舞台に、人間と競走馬の20年を描く壮大な物語。佐藤は主人公･栗須栄治(妻夫木)が出会い、人生を大きく動かす馬主である山王耕造を演じる。ドラマ公式インスタグラムでは、情報バラエティ番組に出演した妻夫木と佐藤のオフショットを紹介。黒髪で白スーツを爽やかに着こなした、若々しい姿になっている。