新たなヘアスタイルも披露

45歳差婚瓩巴里蕕譴襦△笑い界の爛譽献Д鵐畢疉弸覆龍甕討肪輒椶集まっている。

「夏に少し痛んだ髪をバッサリ切りました！スッキリ！！カラーはイエローブラウンです」とインスタグラムに書き込み、新しいヘアスタイルを披露したのはタレントの加藤綾菜(37)。

「カトちゃんは秋になると少し寂しくなるみたい。子供の時は戦後でカトちゃんにはサンタさんが来なかったんだって。だから冬に近づくと寂しくてたまらないらしい」とつづり「ってな事で元気にするためドライブしてきました」「絶品な食事に幸せ〜とニッコリなカトちゃんでした」と夫の加藤茶(82)が食事を楽しむ姿を添えて投稿している。

SNS上では「カトちゃんの元気なお知らせ嬉しいです」「カトちゃんに寄り添ってるあやなさんがホント素敵」「別人に見えました、綺麗」「私も加トちゃんさんと同じです。なんか寂しくなります」「これが本当の愛なんだなってつくづく感じます」「すごくいいご夫婦」などのコメントが寄せられた。 加藤夫妻は2011年6月23日に入籍。45歳差の年の差婚が話題となった。また、YouTubeチャンネル「ゼクシィ TV」内で、「長い芸能人生で一番つらかった」とこととして、茶は「結婚当時に世間から受けたバッシング」、綾菜は「苦しかったのは、加トちゃんが倒れたとき。バッシングと重なって精神的に追い詰められました」と振り返っている。



