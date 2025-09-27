◆九州地区高校野球福岡大会5回戦 西日本短大付8―9×福岡大大濠（延長10回）（27日、久留米市野球場）

3季連続で甲子園に出場している西日本短大付が福岡大大濠に延長10回、タイブレーク（無死一、二塁から開始）の末に敗れた。5回戦で敗退し、4季連続の甲子園出場は絶望的となった。

昨夏の福岡大会決勝と同じ対戦となった好カードで、西日本短大付は3回に2点を先制。同点とされて2―2で迎えた5回には3番小田虎汰郎（1年）の2ランなどで3点を勝ち越した。その裏、福岡大大濠が3点を返して同点するなど点の取り合いとなり、9回裏に福岡大大濠が追いつき、8―8で延長へ突入した。

10回表に西日本短大付を無得点に抑えた福岡大大濠はその裏、1死満塁から1番平岡慶真（2年）のサヨナラ適時打で勝利を決めた。

西日本短大付は今夏の甲子園メンバーから二塁の湯山仁太（2年）以外8人が入れ替わり、1年生中心の発展途上のチーム。一方の福岡大大濠は部内に流行していたインフルエンザの影響で、4回戦はスタメンを半分入れ替える緊急事態を乗り越えて5回戦に進んだ。この日は選手15人、5人の投手を継投して総力戦でライバルを破った。