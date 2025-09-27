ついに国内メーカー復権か!? 『オノフKURO』が2位で、ブリヂストンも上位キープ 【ドライバー売り上げランキング】
ドライバー部門ではピンの『G440 MAX』が圧倒的な人気で1位をキープしている。先週までは2位にも『G440 LST』だったが、今週2位になったのは初登場の『オノフKURO』。テーラーメイド、キャロウェイという海外の大手メーカーをさしおいてトップ3に入ってきた。『オノフKURO』の人気について、PGAツアースーパーストア入間店の水谷郁弥さんに話を聞いた。
【写真】2位の『オノフKURO』、6位の『BX2 HT』のコンパクトな顔を並べてみた！ これは構えやすい
「今年の『KURO』は指名買いだったり、指名で試打をする人が多いです。発売前からゴルフ関係のユーチューバーや有識者からの評価が高かったので、YouTubeやSNSを見た人がショップに来ています」実際に打った反応は？「形状がスッキリしていて構えやすいのに飛距離性能が高くて、打ちやすいという声が多いです。今年はブリヂストンの『BX2 HT』も順調に売れていて、国内メーカーのドライバーが健闘しています」今年の上半期はトップ10がすべて海外メーカーだった時期もあったが、9月に入ると『BX2』『オノフKURO』が上位に入っており、国内メーカーが存在感を示している。【ドライバー売り上げランキング トップ3】1位 ピン G440 MAX2位 オノフ KURO3位 ピン G440 LST※データ提供：矢野経済研究所、9月15日〜9月21日のデータ◇ ◇ ◇人気ドライバーを調査。関連記事『最新なのに飛ばないのはクラブが合ってないせい？ タイプ別『飛ぶドライバー』48モデル診断を公開！』で詳細をチェックできる。
